(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 CDM: FOTI (FDI), FISCO AMICO E IN LINEA CON ALTRI PAESI UE

“Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che attua

la delega fiscale in materia di riordino del sistema nazionale della

riscossione che consentirà di combattere l’evasione vera e che costruisce

un fisco alleato di chi produce ricchezza e non più nemico o vessatore. La

misura, fra le altre cose, prevede un allungamento dei tempi dei piani di

rateizzazione del pagamento dei debiti con il Fisco, fino ad un massimo di

120 rate per i contribuenti che dimostrano di essere in una situazione di

obiettiva difficoltà e la tempestiva notifica di pagamento entro 9 mesi

dall’affidamento del carico. Verrà inoltre creata una commissione ad hoc

che lavorerà per ridurre il magazzino delle cartelle non riscosse, che

attualmente ammonta a 1.200 miliardi di euro. Grazie al governo Meloni

L’Italia si allinea agli altri principali Paesi europei, con una

riscossione più veloce ed efficiente a vantaggio degli italiani”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 11 marzo 2024

——————————

*Jessica Saccone*

*Ufficio stampa Fratelli d’Italia*

*Gruppo Camera dei deputati*