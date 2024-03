(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 UE: DE MEO (FI), “COMMISSARIO DIFESA PRIMO PASSO PER STRATEGIA DIFESA COMUNE”

“L’individuazione di un commissario alla difesa è sicuramente un primo passo importante verso un percorso di costruzione di una politica di difesa che vada oltre la nomina di un commissario, ma che bisogna allineare con una strategia della difesa comune, quindi anche dell’industria degli armamenti. Essa va evidentemente rafforzata e integrata anche con risorse economiche aggiuntive che ci permettano di realizzare concretamente una difesa. E poi va analizzata anche la fase delle regole, quindi io insisto sul fatto che tutto il processo di rilancio dell’Europa, ivi compresa la costruzione di una politica di difesa dal punto di vista concreto, transita attraverso la riforma dei trattati perché se non rivedremo i trattati è inevitabile che avremo molte resistenze che non ci permetteranno di compiere questa nuova architettura, che è stata ben delineata dai padri fondatori ma che non riesce ancora a ad esprimere tutte le sue potenzialità”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, presidente della commissione affari costituzionali (AFCO), in un’intervista a Formiche.net

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma