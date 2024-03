(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 REGIONALI ABRUZZO – VIOLAZIONE SILENZIO ELETTORALE, SIGISMONDI (FDI) : EPISODIO GRAVE CONTRO MARSILIO DA ‘ACCORDI & DISACCORDI’ A POCHE ORE DAL VOTO

“Esprimo la mia solidarietà al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e alla moglie Stefania, per gli attacchi falsi e altamente diffamatori che sono stati rivolti loro nel corso della trasmissione ‘Accordi & Disaccordi’ sul canale ‘Nove’, andata in onda ieri sera. Un episodio gravissimo, accaduto a poche ore dal voto e in violazione del silenzio elettorale imposto dalla legge. Nei prossimi giorni presenterò in Senato un’interrogazione parlamentare affinché si faccia luce su quanto verificatosi e su altre vicende simili avvenute durante questa campagna elettorale”.

Lo dichiara il senatore e segretario regionale Abruzzo di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

