(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 PPE: DE MEO (FI), “È SEMPRE PIÙ PUNTO DI RIFERIMENTO PER MILIONI DI CITTADINI EUROPEI”

“L’idea di arrivare a riorganizzare una maggioranza che ruoti intorno ai popolari, ma anche con gruppi diversi da quelli attuali, non è da escludere, con il Partito popolare europeo che resta il punto di riferimento di milioni di cittadini europei e lo continuerà ad essere determinandone quelle che sono le strategie future, sia in termini di alleanze, ma soprattutto di azioni concrete. Vogliamo rilanciare il progetto europeo partendo dai territori e riducendo la distanza tra l’Europa, i cittadini e le imprese, che vanno invece accompagnati verso le sfide che noi intendiamo confermare ma declinandolo in maniera completamente diversa. Bisogna investire in credibilità e lavoreremo perché le imprese diventino protagoniste in questo percorso”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, presidente della commissione affari costituzionali (AFCO), in un’intervista a Formiche.net

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma