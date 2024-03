(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 Ponte Stretto: Germanà (Lega), ennesima sceneggiata Fratoianni-Bonelli, non fermeranno futuro

Roma, 10 mar. – “Ennesima sceneggiata di Fratoianni e Bonelli, che dimenticano l’indagine a carico della famiglia del loro pupillo Soumahoro e vogliono condannare il Sud alla mancanza di infrastrutture. Non fermeranno il futuro, come non hanno fermato Alta Velocità o Mose”.

Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

Ufficio Stampa Lega Senato