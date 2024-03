(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 Ponte Stretto, Furgiuele (Lega): “Da Fratoianni solo ’No’, mai proposte vere”

Roma, 10 mar. – “Fratoianni dice no ad un’opera che tra indotto e infrastrutture collegate rappresenta invece un’occasione reale di rilancio del Mezzogiorno. Peccato che in tutti questi anni oltre a dire no a qualsiasi proposta, non ne abbia fatta una per dare un’opportunità concreta a territori che hanno potenzialità enormi”.

Lo dichiara il deputato della Lega e vice capogruppo alla Camera Domenico Furgiuele.