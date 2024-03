(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 PARENZO, SPINELLI (FDI). STIMA PER IL PROFESSIONISTA, I RAGAZZI DI DESTRA SONO DEMOCRATICI

“Nutro profonda stima per i ragazzi di destra che nei dibattiti, anche con gli avversari, non interrompono e in questo dimostrano di essere più democratici di quelli di sinistra. Ero in prima fila alla kermesse di Fratelli d’Italia e, pur conoscendo Parenzo come professionista, ne ho apprezzato come tutti la professionalità, l’ironia e la libertà di essere all’evento clou di Fratelli d’Italia. Unico su quel palco ad esprimere concetti di sinistra, a controbattere con tutti i relatori, e per questo va rispettato. Parenzo ha potuto constatare che i ragazzi di destra sono democratici quelli a sinistra no, segno anche di una differente maturità politica”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

