(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 GREEN DEAL: DE MEO (FI), “NO APPROCCIO IDEOLOGICO, NOI PRAGMATICI”

“Green deal deve essere reale. Nessuno ha mai pensato di ritornare indietro o di negare quelle che sono delle sfide ambiziose, ma esse vanno calendarizzate e declinate in maniera pragmatica. Il Green deal nasce prima ancora che il mondo cambiasse, prima con la pandemia, poi con due scenari di guerra che stanno incidendo negativamente sullo scacchiere globale. Quindi anche il Green Deal merita di avere una riflessione che ci permetta realmente di poterlo raggiungere. Il nostro approccio è molto concreto. Noi crediamo che non si possa indebolire il sistema competitivo della nostra industria e della nostra economia, perché solo con una economia forte e competitiva rispetto agli altri Paesi si possono raggiungere importanti sfide, sia della transizione verde che della transizione digitale. Quindi non ideologia ma scelte pragmatiche, concrete, che siano credibili e che mettano i cittadini e soprattutto le imprese in grado di poterle raggiungere insieme”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, presidente della commissione affari costituzionali (AFCO), in un’intervista a Formiche.net.

