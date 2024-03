(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 DOSSIERAGGIO. CAMPIONE (FDI): SE STRIANO INDAGAVA ANCHE SUL CASO ORLANDI, LA COMMISSIONE DOVRA’ SENTIRLO

“Sull’attività di spionaggio compiuto da Striano emergono via via notizie sempre più inquietanti, come ricostruisce oggi il quotidiano Il Tempo, sembra infatti che non soltanto politici e personaggi dello sport e dello spettacolo fossero nel mirino del finanziere, del pm Laudati e dei giornalisti del Domani. La ricerca si era allargata anche al caso di Emanuela Orlandi e in particolare sull’acquisto di uno stabile di 117 mq a Londra di cui Emiliano Fittipaldi parlò nel 2019 in un articolo per l’Espresso. I fabbricanti di dossier risultano molto ben informati tanto che viene spontaneo chiedersi se la Commissione Orlandi Gregori dovrà chiamare tra i primi audendi proprio il finanziere Striano”.

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e membro della Commissione sulla scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica