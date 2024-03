(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 Codice strada: Murelli (Lega), da sinistra teatrino, approvare presto riforma Salvini

Roma, 10 mar. – “Assurdo il teatrino di queste ore contro il nuovo codice della strada da parte di chi per decenni ha coperto la sinistra, tacendo sul suo lassismo. Gli stessi che oggi fanno propaganda sulla pelle dei cittadini. Il nuovo codice della strada prevede norme chiare e di buonsenso: dall’alcolock all’inasprimento delle sanzioni per chi guida con il telefonino in mano, in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il Mit ha chiarito, inoltre, sulle Zone 30 l’applicazione dei limiti di velocità e quando è possibile abbassarli con un’ordinanza comunale ben motivata. Provvedimenti importanti per la sicurezza stradale che la sinistra non ha mai avuto il coraggio di fare. Avanti tutta affinché il nuovo codice Salvini venga approvato in parlamento quanto prima”.

Così in una nota la senatrice emiliana della Lega Elena Murelli.

Ufficio Stampa Lega Senato