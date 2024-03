(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 *MAR ROSSO, BARBERA (PRC): “RITIRARE LA FLOTTA ITALIANA DA MISSIONE

MILITARE”*

“Le parole riportate dall’Adnkronos del vice capo dell’Autorità per i media

degli Houthi, Nasr al-Din Amer, confermano quanto da noi paventato. La

missione militare Aspides, approvata da un Parlamento di

apprendisti stregoni, rischia di determinare una pericolosa escalation

della guerra in Medio Oriente e di trasformare anche il nostro Paese in un

obiettivo da colpire, mettendo in pericolo non solo i nostri militari, ma

anche la nostra popolazione che potrebbe essere esposta, in virtù di tale

coinvolgimento, ad attacchi terroristici da parte di gruppi radicali che

solidarizzano con la Palestina. Gli Houthi, piaccia o non piaccia,

rappresentano l’entità statuale dello Yemen e non gruppi di ribelli come

vengono ancora oggi dipinti dai mass media. E’ evidente che tale avventura

militare non ha nulla di difensivo in quanto mira, calpestando l’articolo

11 della nostra Costituzione, a riaffermare il controllo sulle rotte

commerciali che sono oggi oggetto degli attacchi degli Houthi. L’Italia

farebbe bene a ritirare la sua flotta militare dal Mar Rosso per assumere

finalmente un ruolo di Pace in Medio Oriente”. E’ quanto dichiara Giovanni

Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista

