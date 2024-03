“Io sono Pablo”, firma del nuovo Patto del Laboratorio di Comunità || Comunicato stampa

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 “Io sono Pablo”, firma del nuovo Patto del Laboratorio di Comunità

Parma, 9 marzo 2024. È stato firmato questo pomeriggio il nuovo Patto di Collaborazione per il Laboratorio di Comunità ‘Io Sono Pablo’, situato in via Marchesi 37/A.

Il progetto, che ha tra i suoi obiettivi quello di costruire legami, creare comunità, promuovere la socialità, l’integrazione e ‘fare rete’, è promosso dal Comune di Parma e realizzato insieme a 11 diverse realtà che operano nel quartiere, con capofila l’associazione di promozione sociale Cultural-mente.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Michele Guerra e l’assessora a Partecipazione, Associazionismo, Quartieri Daria Jacopozzi.

Presenti inoltre Debora Saccani, dirigente Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino, e i rappresentanti delle associazioni coinvolte, che hanno firmato il Patto di collaborazione, ovvero: Unità di Strada AUSL di Parma; Società Cooperativa Sociale Eidè Onlus; Associazione di promozione sociale LiberaMente-Aps; Associazione di promozione sociale “La stanza in più”; Istituto Comprensivo Bocchi; associazione di promozione sociale Tuttimondi; associazione di promozione sociale Forum Donne Indipendenti; società cooperativa dilettantistica La Nuova Sportiva di Ferrara; associazione di promozione sociale Parma Sostenibile; CIAC Impresa Sociale ETS – Centro Immigrazione Asilo Cooperazione internazionale di Parma e provincia; cooperativa sociale Connessioni di Langhirano.

Hanno partecipato all’incontro anche Ilenia Mazzara, coordinatrice del Consiglio dei Cittadini Volontari del quartiere Pablo, e Carlotta Tansini dell’associazione Culturalmente.