FI: Seppilli (FI): movimento giovanile centrale nel panorama europeo

“Le sfide che attendono l’Unione Europea hanno sempre più a che vedere con le nuove generazioni: dall’ambiente al lavoro, passando per il ruolo che l’Europa può giocare sullo scenario internazionale. Per questo crediamo molto, seguendo l’esempio del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani, nella centralità del nostro movimento giovanile in Europa e nel mondo”.

Così Ludovico Seppilli, Segretario Internazionale di Forza Italia Giovani, a margine del bilaterale tenutosi oggi a Nizza tra Forza Italia Giovani e Les Jeunes Republicains.

“Oggi a Nizza – ha proseguito – abbiamo avuto prova di quanto Forza Italia Giovani sia un punto di riferimento per i movimenti giovanili dei nostri alleati. Con questo evento bilaterale abbiamo voluto sottolineare l’amicizia tra le nostra comunità politiche, nel nome dell’appartenenza alla grande famiglia del PPE e dello YEPP. Il Tavolo Esteri di FIG, a cui il nostro Segretario Nazionale Stefano Benigni ha voluto dare un ruolo centrale, vuole sempre più portare con orgoglio all’estero l’immagine di una Forza Italia che parla ai giovani e che li rappresenta. Più di cento ragazzi italiani e francesi oggi hanno applaudito gli interventi di Antonio Tajani ed Eric Ciotti. Due leader che credono nei loro movimenti giovanili. Continueremo su questa strada, con entusiasmo e determinazione”, ha concluso.

