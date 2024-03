(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 FdI. Malan (FdI): solidarietà a Signorelli, vittima della macchina del fango giornali di sinistra per accattare FdI e Giorgia Meloni

“Solidarietà a Paolo Signorelli da tutto il gruppo dei senatori di Fratelli d’Italia. È entrato anche lui nel gruppo, purtroppo ampio, delle vittime della macchina del fango che certi giornali sinistri allestiscono, e che pur di attaccare Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni non risparmia niente e nessuno. Affetti, ricordi, privacy e soprattutto la verità. Attaccano Signorelli per quanto decenni fa attribuirono a suo nonno, ma non riescono a ricordare il passato filo sovietico e non solo, dei loro padri fondatori”.

Lo scrive su X il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

