(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 Codice strada, Cattoi (Lega): “Sinistra usa sicurezza per attaccare impegno Salvini”

Roma, 9 mar. – “Spiace che ci sia ancora qualcuno che usi un tema delicato come quello della sicurezza stradale pur di attaccare il Ministro Salvini, senza guardare all’interesse dei nostri cittadini. Assurdo che anche oggi, a Trento e in altre città italiane, la sinistra e le sue associazioni siano scese in piazza contro una riforma che dopo tanti, troppi, anni mette finalmente mano al codice della strada, introducendo norme coraggiose e di buonsenso, a partire dall’alcolock e la tolleranza zero per chi guida con il cellulare in mano o sotto effetto di sostanze. Queste polemiche, come quelle pretestuose sulle Zone 30, non ci fermeranno. Andremo avanti per garantire ai nostri cittadini più sicurezza nelle strade”.

Lo dichiara la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi.