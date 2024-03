(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Piombino. Tenerini, Governo crede nelle acciaierie e nel territorio

“Il Governo crede nelle acciaierie di Piombino e nel nostro territorio e lo dimostra con i fatti, mettendo in campo una strategia in grado di rilanciare il polo siderurgico della città. Come centrodestra abbiamo voluto creare le condizioni per realizzare gli investimenti necessari a rilanciare la crescita, i livelli occupazionali l’innovazione in chiave green. Grazie ai progetti di Metinvest e Jsw, resi possibili solo con l’azione di impulso del Governo, Piombino potrà finalmente ripartire. Ora lavoreremo per dare attuazione ai Memorandum già sigliati con i protocolli di intesa entro 120 giorni. Vigileremo affinché l’impegno, dopo troppi anni di aspettative non soddisfatte, sia vincolante portando vantaggi in termini di produttività e di sostenibilità. La città sarà al centro della politica industriale nazionale, che ha tra i suoi asset strategici la siderurgia, diventando uno dei pilastri sui quali si fonda lo sviluppo economico del Paese”. Lo afferma la Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia, Chiara Tenerini, che ha partecipato all’incontro con il ministro Urso e il sindaco Ferrari sul rilancio industriale di Piombino.

