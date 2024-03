(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 MOLESTIE UNIVERSITA’: DALLA CHIESA, CHIEDERO’ A COMMISSIONE FEMMINICIDIO RICOGNIZIONE SU VIOLENZE A UNIVERSITARIE CON SERIA METODOLOGIA D’INDAGINE

“Chiederò alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e le violenze di genere, di avviare una ricognizione seria e affidabile, condotta con metodologie maggiormente rispondenti a un’indagine statistica, sul fenomeno delle donne vittime di violenze nelle università”. Lo annuncia, in una nota, la deputata di Forza Italia, Rita dalla Chiesa, capogruppo per Forza Italia della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. “Dobbiamo capire con certezza quello che succede negli atenei e mettere a punto un piano di azione per salvaguardare le nostre studentesse. Devono essere messe nelle condizioni di denunciare tutto quanto possa mettere a rischio la loro serenità psicologica e la loro incolumità fisica. Le Istituzioni hanno il dovere, oltre che di proteggerle, di approfondire i dati acquisiti. Non tanto con una metodologia “in anonimato”, quanto con un rigore metodologico che metta a disposizione di tutti le giuste informazioni. Solo attraverso dati certi e sicuri, e testimonianze reali, saremo in grado di dare il giusto supporto a chi ha bisogno di frequentare l’Universita’ come luogo di conoscenza umana e culturale, e non come luogo di angoscia. Questo sarebbe inaccettabile. E lo contrasteremo in tutti i modi”.

