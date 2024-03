Invio CS – L’Europa fa un passo indietro sul green deal. Le associazioni di categoria Fermerci e Fercargo lanciano l’allarme alle istituzioni

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 L’Europa fa un passo indietro sul green deal

La nuova Direttiva Europa sul trasporto stradale, prossima al voto, è poco sostenibile e aumenta

la crisi del trasporto ferroviario delle merci.

Le associazioni di categoria Fermerci e Fercargo lanciano l’allarme alle istituzioni

Il prossimo 12 marzo il Parlamento Europeo dovrà votare la nuova proposta di direttiva europea rivolta

al trasporto stradale delle merci, “Pesi e Dimensioni”, che potrebbe autorizzare la circolazione stradale

dei gigaliner, camion dotati di semirimorchi più lunghi e più pesanti, segnando un duro colpo per il

settore ferroviario.

L’insieme di queste norme non favorisce la sicurezza stradale e colpisce l’ambiente, perché limita lo

sviluppo del trasporto intermodale e aumenta il rischio di congestionamento delle strade. La proposta,

pertanto, appare in forte contraddizione con gli obiettivi di sostenibilità ambientale introdotti dal Green

Deal Europeo che individua nel trasporto ferroviario delle merci la modalità di trasporto ineguagliabile

nel ridurre l’impatto ambientale delle catene di trasporto in Europa, grazie alle sue prestazioni in termini

di emissioni di Co2 ed efficienza energetica.

Secondo RFF (Rail Freight Forward, coalizione che raggruppa le principali imprese ferroviarie europee)

gli impatti negativi che la Direttiva porterebbe sulle strade europee sono quantificabili in oltre 10 milioni

di camion in più, per circa 6,6 milioni di tonnellate ulteriori di CO2 rispetto ai livelli attuali.

Tornare indietro con una scelta di politica europea dei trasporti contraddittoria rispetto al Green Deal

significa, pertanto, compromettere lo sviluppo del trasporto ferroviario merci e vanificare la portata

degli investimenti sino ad oggi sostenuti per consentire la crescita del trasporto intermodale e dello

shift modale, con trasferimento dei volumi dalla gomma al ferro.

Questo l’allarme lanciato alle Istituzioni dalle associazioni di categoria Fermerci e Fercargo a tutela del

trasporto ferroviario delle merci. Un trasferimento modale inverso, secondo studi di settore, potrebbe

infatti portare ad una diminuzione del 16% per il trasporto intermodale e del 21% per il trasporto merci

su rotaia. Questo determinerebbe per il comparto l’accentuarsi di una crisi in corso da anni a causa di

contingenze nazionali ed internazionali, ulteriormente aggravate dalle recenti tensioni in Europa e nel

vicino Oriente.

Il settore, infine, non trarrebbe alcun beneficio dal completamento dei lavori PNRR sull’infrastruttura

ferroviaria, pianificati fino al 2026 e sostenuti con ingenti investimenti, la cui attuazione sta arrecando

gravi disagi alla circolazione ferroviaria e ha già comportato una perdita di competitività del trasporto

ferroviario delle merci rispetto ad altre modalità di trasporto.

Le Associazioni Fermerci e Fercargo, pertanto, chiedono alle Istituzioni comunitarie e nazionali di

effettuare una scelta di politica dei trasporti chiara e coerente, altrimenti la crisi degli operatori della

logistica ferroviaria diventa irreversibile.