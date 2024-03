FERROVIE DELLO STATO, RAMPELLI (VPC-FDI): DEGRADO ALLA STAZIONE TUSCOLANA. Interrogazione ai ministri Fratin e Piantedosi SITUAZIONE AL COLLASSO.

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

FERROVIE DELLO STATO, RAMPELLI (VPC-FDI): DEGRADO ALLA STAZIONE TUSCOLANA.

SITUAZIONE AL COLLASSO.

*Interrogazione ai ministri Fratin e Piantedosi*

“L’ abbandono e degrado in cui versano le aree attigue ai valli ferroviari,

aree demaniali o aree concesse, le stazioni ferroviarie, le autostrade e i

viadotti, la devastante incuria del decoro urbano, del paesaggio e

dell’immagine complessiva dell’Italia sono oggetto di continue segnalazioni

e denunce. Pendolari, residenti, turisti, lamentano l’orrore igienico e il

tracollo della manutenzione di queste aree pubbliche nelle aree urbane,

nelle città d’arte destinazione di milioni di turisti ogni anno”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio

Rampelli di Fratelli d’Italia che ha depositato un’interrogazione al

ministro della Transazione Ecologica Gilberto Pichetto Fratin e al ministro

dell’Interno Matteo Piantedosi.

“A Roma, in particolare, – ha aggiunto Rampelli- l’area della stazione

Tuscolana è totalmente fuori controllo con proprietà demaniali, di

competenza del gruppo Ferrovie dello Stato, dove manufatti edilizi e

baracche fatiscenti, con coperture in eternit mai rimosse, mai bonificate,

abitate abusivamente da persone dedite ad attività criminali mettono in

pericolo l’incolumità di residenti e operatori economici. Furti in

appartamento, furti d’auto, scippi, aggressioni, atti di vandalismo di

intensità sono all’ordine del giorno”.

“Talvolta per ostacolare ispezioni da parte delle forze dell’ordine – ha

rivelato Rampelli- vengono erette barriere in cemento armato tipo «new

jersey», chiusi i cancelli con inespugnabili catene adibite a protezione

delle attività illegali, strade e piazzali sono trasformati in discariche a

cielo aperto e in luoghi di selezione e smistamento per droga e refurtiva.

Ci sono insediamenti che svolgono attività commerciali mascherate in

aggregazioni ludiche e sociali, facendo concorrenza sleale ad analoghe

attività svolte da imprenditori che invece pagano affitti, tasse,

personale, bollette. Nei volantini distribuiti nella zona si fa riferimento

allo spolveramento delle coperture eternit incustodite da parte di Rfi”.

“Sono anni che denuncio questi problemi con tutti mezzi- ha precisato il

vicepresidente- interrogazioni, contatti telefonici ai vertici,

persuasione morale, segnalando anche la costituzione di comitati di

cittadini e associazioni che si sono organizzati per sensibilizzare le

Ferrovie dello Stato. La compagnia ha addirittura subordinato l’intervento

sulle aree di propria competenza all’approvazione di un accordo di

programma teso a trasformare i terreni con una gigantesca speculazione

nella quale si moltiplicherebbero le cubature, rinunciando al proprio

specifico compito di custodire e manutenere i propri immobili.

“Adesso basta però. Questo disimpegno non può essere più tollerato. È

necessario intervenire immediatamente anche per scongiurare tragedie

fortuite o premeditate con conseguenti onerose richieste di risarcimento a

danno di Rfi e l’esplosione di conflitti sociali sul territorio”.

“Chiedo ai ministri Fratin e Piantesosi- ha concluso Rampelli- se e quali

urgenti iniziative il Governo intenda adottare per sanare la grave

situazione garantendo la riqualificazione immediata dell’intera area e

restituire alla Capitale d’Italia la dignità e l’immagine che merita”.