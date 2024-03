(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Dossieraggio: Gasparri (FI), Procuratore antimafia non ha vigilato

“Le strutture hanno il dovere di vigilare al proprio interno, la Procura nazionale antimafia non lo ha fatto. E non c’è solo la responsabilità di un magistrato della struttura che non ha vigilato su un maresciallo, anche il procuratore nazionale non lo ha fatto. Se c’è una nave che sta navigando, il comandante ha una responsabilità rispetto alla sua conduzione”. Così a Agorà, su Rai Tre, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, che poi ha proseguito: “Il ministro Casellati è una delle personalità attenzionate. L’accesso su di lei risale al gennaio del 2022, quando lei era Presidente del Senato ed era una possibile candidata alla Presidenza della Repubblica. Credo che sia stato fatto un accesso anche su familiari. Allora sembra quasi che una redazione dica ‘Si parla della Casellati, diamo un’occhiata’. Perché davvero non si capisce quale poteva essere l’interesse della Procura antimafia a controllare la Casellati. Questo non è neppure giornalismo di inchiesta. Giornalismo di inchiesta è quello di Chiocci, che all’epoca passò mesi a Montecarlo per cercare notizie sulla famosa casa di Fini”, ha concluso.