(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Allegato

La storia delle Comunità tematiche

Le Comunità tematiche nascono ufficialmente nel marzo 2017 per dare un forte impulso al

cambiamento della PA, ponendo al centro la partecipazione attiva delle persone impegnate nelle

amministrazioni locali nei diversi processi di trasformazione digitale, con una particolare attenzione

alle aree interne e montane. Si predispongono obiettivi e azioni condivise, valorizzando le peculiarità

dei territori ma anche la reciproca collaborazione.

In Emilia-Romagna, però, la collaborazione sui temi digitali nasce ben prima del 2017: la Community

Network telematica della Regione e degli Enti locali per la fornitura e gestione della rete a banda

larga ha origine nel 2007 insieme a Lepida, il cui capitale sociale è infatti condiviso tra Regione ed

Enti locali. Pensata principalmente per fornire infrastrutture di connettività, la Community è poi

cresciuta introducendo un sistema di servizi, standard e modelli di scambio e contribuendo a

diffondere l’e-government su tutto il territorio.

Sono del 2008 i primi servizi di telefonia voip, nel 2010 diventano operativi il servizio di

autenticazione Federa, seguito dallo sportello unico per le attività produttive online. Già nel 2013

la gamma dei servizi si amplia con – solo per citarne alcuni-: Ana-CnER (condivisione di dati

demografici fra enti e istituzioni pubbliche), Tapper (una app per comunicare con i Comuni), Payer

(pagamenti online verso gli enti), Doc/ER e Flower per la gestione dei documenti, Polo Archivistico

dell’Emilia-Romagna (ParER) per la conservazione digitale degli stessi.

Il modello di amministrazione digitale della Community Network Emilia-Romagna (CN-ER) e delle

Comunità tematiche è sempre lo stesso: Comuni, Unioni, Province e la Regione – con direzioni,

servizi e agenzie regionali – sono gli attori che condividono soluzioni per semplificare e snellire

relazione tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. /CC