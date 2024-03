(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Abruzzo, Martusciello: “Da Napoli un bus per il voto”

“ Un bus di napoletani residenti in Abruzzo partirà’ da Napoli per andare a votare”

Lo annunci Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

“46 napoletani accompagnati da me – spiega – partiranno alle 9 da piazza Municipio domenica per andare a Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccaraso a votare. Tutti supporter azzurri che avendo residenza in Abruzzo faranno sentire la loro vicinanza al partito di Antonio Tajani. Non so se saranno determinanti ma non tralasciamo nulla in questa campagna elettorale”, conclude l’esponente forzista.

