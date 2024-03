(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Abruzzo. Bonelli (AVS): Sentiamo crescente fiducia. Buon risultato

palpabile per AVS e csx a sostegno di D’Amico

“La campagna elettorale che abbiamo condotto in Abruzzo, incentrata sui

temi dell’ambiente, della giustizia sociale e dello sviluppo economico

equo, ci sta facendo sentire, in queste ore, una crescente fiducia e un

notevole interesse da parte della cittadinanza. Per queste regionali

abruzzesi, siamo certi che Alleanza Verdi e Sinistra, insieme all’intera

coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura di Luciano

D’Amico, possa raggiungere un risultato notevole. Le nostre proposte hanno

il potenziale per guidare l’Abruzzo verso un futuro più verde e inclusivo,

valorizzando le enormi potenzialità della regione in termini di risorse

naturali, patrimonio culturale e innovazione. L’unità e l’impegno

collettivo dimostrati in questa campagna elettorale da tutti i componenti

della coalizione sono un chiaro segnale che stiamo costruendo una solida

alternativa al governo attuale, con l’obiettivo di portare un vero

cambiamento a favore dell’ambiente e della giustizia sociale. La nostra

coalizione è pronta a raccogliere la sfida e a lavorare instancabilmente

per il bene dell’Abruzzo e dei suoi abitanti”.

Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

