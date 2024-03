8 Marzo, Weil e Zambrano, le esuli che hanno pensato una nuova Europa

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 ROMA, 8 MAR – Due grandi filosofe, un pensiero dirompente che ha costruito

le basi di una nuova Europa tra le macerie della Seconda Guerra mondiale al

centro del volume ‘Due voci in esilio, L’Europa di María Zambrano e Simone

Weil’ (Aracne). A presentarlo l’autrice Francesca Carenzi in dialogo con

Roberta Leone nella libreria romana L’altracittà.

“La loro riflessione sull’Europa riporta a non dare per scontata la

civiltà europea, che abbiamo già tragicamente sperimentato andare in crisi

davanti al prevalere della forza. È importante ricordare oggi queste

filosofe esuli a nome di tutte le donne che la storia ha lasciato ai

margini”.