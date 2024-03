(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 8 marzo. Mancini (FdI): da governo Meloni azioni concrete. Record occupazionale

“In poco più di un anno di governo Meloni, sono considerevoli le misure messe in campo a sostegno delle donne. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, ad esempio, è stato raggiunto il record di 10 milioni di occupate, inserita la decontribuzione fino a 3.000 euro annui per le madri dipendenti dal secondo figlio in su e sono stati previsti sgravi fiscali maggiorati per gli imprenditori che assumono madri di almeno due figli minorenni. Non solo, è stato incrementato di 6,5 milioni di euro il fondo di garanzia per le PMI dedicato alle imprese femminili e il progetto del PNRR relativo alla certificazione della parità di genere per le imprese ha come obiettivo quello di favorire l’ingresso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro. Non misure spot, ma azioni concrete che mirano a risultati duraturi nel tempo”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente della commissione Lavoro in Senato.

