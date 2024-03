(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 8 MARZO, FI: LE PROPOSTE DI AZZURRO DONNA PER SUPPORTARE LE DONNE

“Le donne, la famiglia. I bisogni delle famiglie, le risposte delle istituzioni”: è questo il titolo del documento prodotto da Azzurro Donna e presentato oggi nel corso di una conferenza stampa presso la sede di Forza Italia, che riporta le proposte del partito azzurro, mirate a offrire un reale supporto alle donne, – costrette ancora, troppo

spesso a scegliere tra lavoro e famiglia – con l’obiettivo finale di garantire una effettiva parità di genere.

Il documento è diviso in due parti. La prima è relativa al supporto alle famiglie che hanno bambini nella fascia 0-6:

1. Dare sostegno ai nidi pubblici e privati per garantire l’apertura fino alle 22, almeno per particolari categorie di lavoratori. Si può pensare di vincolare una quota parte dei fondi destinati alla misura del sistema integrato 0-6 per questa progettualità.

2. Ripensare i criteri di assegnazione dei punteggi nelle graduatorie, tenendo conto della contraddizione che si crea per cui una donna deve già avere un’occupazione per avere più punti in graduatoria, ma senza la sicurezza di un posto in asilo nido è difficile cercare un lavoro.

3. Ripensare le fasce ISEE, verificare l’adesione dei comuni alla misura “nidi gratis”.

La seconda parte del documento è dedicata al supporto per la fascia 6-14 anni, anch’essa impegnativa per le mamme che lavorano, poiché l’orario scolastico e il calendario mettono in difficoltà molte famiglie. Si propone pertanto di:

1. Lavorare per destinare risorse al doposcuola, non sempre garantito, anche attraverso bandi in co-progettazione e investire sui centri di aggregazione giovanile (CAG).

2. Effettuare una ricognizione sui territori per avere una panoramica precisa dei numeri.

3. Garantire risorse per l’erogazione di voucher per la frequenza dei centri estivi organizzati dalle associazioni in collaborazione con i comuni.

Infine, ma non meno importante, l’emergenza pandemica ha messo in evidenza l’utilità dello smartworking: per questo, è importante riflettere su una eventuale proroga del diritto al lavoro agile, nel settore privato, per i genitori di figli con un’età inferiore ai 14 anni. “Noi – ha spiegato Catia Polidori, coordinatrice di Azzurro Donna e deputata – ci facciamo promotrici di soluzioni politiche per risolvere concretamente ciascuna delle problematiche che di fatto impediscono alle donne di essere libere di realizzarsi pienamente e di concorrere, al pari degli uomini, allo sviluppo della nazione”.

