(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 *ROMA: BARBATO (FDI), “LA CITTA’**NON ATTIRA CAPITALI ED INVESTITORI

PERCHE’ REGNA IL CAOS’*

Dichiarazione Barbato (Fdi) su seduta dell’Assemblea Capitolina sullo stato

dell’economia della città

“Per Roma è una stagione straordinaria in quanto ad investimenti pubblici

perché grazie al Giubileo e ai fondi del Pnrr ci sono risorse per diversi

miliardi di euro. Ma visto che non possiamo immaginare un giubileo ogni 5

anni, che abbiamo mancato la candidatura alle olimpiadi sotto il governo

Raggi e perso ridicolmente l’opportunità di Expo 2030 con Gualtieri,

dobbiamo fare i conti con la dura realtà.” Lo dichiara la consigliera

capitolina Fdi Francesca Barbato in merito alla seduta dell’Assemblea

Capitolina sullo stato dell’economia della città. “Roma è una città che

soffre, dove le disuguaglianze sociali sono impietose. Nella zona centrale

il reddito medio da lavoro puoi oscillare tra i 50 e gli 80mila euro. Ma

basta spostarsi verso le periferie per precipitare sotto i 20mila euro.

Basta farsi un giro fuori le mura per vedere come il commercio illegale

regni diffuso: decine e decine di negozi che vendono di tutto, anche ciò

che non dovrebbero. E come le strade, fuori le mura, si popolino di

migliaia di immigrati senza lavoro che si dedicano a spaccio e piccoli

furti e che vivono ammassati in piccoli appartamenti senza le dovute

condizioni igieniche pagando fior di affitti in nero. Basterebbe guardare

ai redditi dei lavoratori delle tante aziende che lavorano proprio per

Roma Capitale e ai tanti precari che lavorano nelle scuole, nei servizi

sociali, nei servizi di trasporto scolastico per capire che Roma soffre.

Roma non attira capitali ed investitori perché il caos regna sovrano.

Illegalità diffusa, sporcizia, trasporti che non funzionano. Se l’economia

romana galleggia –conclude Barbato – è solo per la sua eterna bellezza che

traina un turismo senza eguali. Ma certo il futuro richiede altro tipo di

impegno. Richiede una vera rivoluzione verso la modernità di cui ancora non

si vede l’ombra.”

Roma 7 marzo 2024