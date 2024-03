(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 DOSSIERAGGIO: D’ATTIS (FI), “PREOCCUPAZIONI SULLA SICUREZZA DELLA PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA”

“Più di 33.000 file sono stati scaricati da Striano tra il 2019 e il 2022 dalla banca dati della Direzione Nazionale Antimafia, non solo accessi quindi ma download di file. Inoltre, ci sono stati migliaia di trasferimenti di file tramite WeTransfer, anche se non sappiamo ancora a chi siano stati inviati perché le indagini sono in corso. La cosa preoccupante è che all’interno della Procura Nazionale Antimafia sembra che qualcuno abbia operato liberamente senza essere notato, questo solleva preoccupazioni sulla sicurezza del sistema e porta a domande su eventuali complici di Striano, il loro movente e se ci sia stato un mandante che lo abbia incaricato. Il governo sta dimostrando un’attenzione e un’azione decisa riguardo a questa vicenda, come dimostrato anche ieri dalle parole del procuratore Melillo. Dopo aver assunto la carica e aver condotto un’ispezione, “con risultati sconfortanti”, all’interno della Procura nazionale antimafia, Melillo ha elogiato l’intervento tempestivo del ministro Piantedosi, che gli ha prontamente fornito risorse finanziarie.” Così Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione Antimafia e deputato di Forza Italia, a Metropolis su Repubblica TV

