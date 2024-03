(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 7 marzo 2024

comunicato stampa

Tutte le proposte per scoprire i gioielli di Rimini nel weekend a partire da quelle nel segno delle donne

Nel secondo week-end di marzo le occasioni per scoprire la città di Rimini sono all’insegna dell’universo femminile: venerdì 8 marzo i Musei di Rimini aprono le loro porte con ingresso gratuito per le donne, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna. E sempre venerdì 8 marzo, VisitRimini propone Ritratti al femminile, un Aperitour alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi legati alle donne che hanno fatto la storia della città: da Santa Colomba e Santa Chiara a Francesca da Rimini e Isotta degli Atti.

Come ormai di consueto, i Musei comunali propongono diverse visite guidate nel weekend: dalla Rimini sotterranea, che offre l’opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e quella ancora poco conosciuta del Teatro Amintore Galli, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento (sabato 9 marzo), fino a quella domenicale al Teatro Galli, progettato dall’architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (domenica 10 marzo, ore 11)

Sabato pomeriggio si potrà partecipare anche a Fellini Experience, una visita guidata dedicata al grande Maestro per scoprire il Fellini Museum, il polo museale diffuso e il più grande progetto esistente a lui dedicato, per una vera esperienza immersiva tra le sale del castello malatestiano, la sognante Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor.

E per scoprire l’atmosfera felliniana da cui è pervasa la città è possibile anche prenotare una colazione a cinque stelle negli sfarzosi saloni storici del Grand Hotel, uno dei luoghi simbolo di Rimini, per vivere un’esperienza tra gusto e cultura, alla scoperta dell’albergo dei sogni di Fellini.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

venerdì 8 marzo 2024

Arco d’Augusto (luogo d’incontro) – Rimini centro storico

Ritratti al femminile – Aperitour

A cura di Visit Rimini

Un viaggio alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi legati alle donne che hanno fatto la storia della città. Un omaggio al gentil sesso, attraverso le vicende di alcune delle maggiori protagoniste delle cronache riminesi: Santa Colomba ed Innocenza, prime martiri cristiane, Santa Chiara e Francesca da Rimini, con le loro travagliate biografie, Polissena Sforza e Isotta degli Atti, fedeli consorti del condottiere Sigismondo Pandolfo Malatesta, per poi concludere con alcuni ritratti di signore che hanno segnato la vita culturale dell’800′ e 900′. Al termine del tour si celebrerà insieme la Festa della Donna con un brindisi.

sabato 9, 16, 23 marzo 2024

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: Le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini. Una grande opportunità per ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su http://www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

sabato 9 marzo 2024

Visitor Center Rimini (Luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Fellini Experience

A cura di Visit Rimini

Un nuovo tour dedicato a Federico Fellini. Si tratta di un’esperienza immersiva tra le sale del Fellini Museum dove si ripercorre assieme a Fellini la storia del cinema italiano, i grandi miti della sua epoca da Mastroianni ad Anita Eckberg, le prime pubblicità dei prodotti italiani più blasonati sino ai provini dei personaggi dei film. Durante il percorso che si snoda tra lo scenografico Fellini Museum, la sognante Piazza dei Sogni e il fulgido Palazzo del Fulgor, si va alla scoperta dell’omaggio che la città di Rimini ha voluto fare al suo Maestro con la costruzione del monumentale polo museale diffuso, il più grande progetto esistente a lui dedicato, e i curiosi aneddoti della Rimini felliniana: dalla gioventù del regista alla sua ascesa all’Olimpo del Cinema e poi il Bosco dei nomi, l’omaggio di Rimini a Tonino Guerra amico di Federico e sceneggiatore dei suoi film. Al termine sarà servito un piccolo aperitivo. Prenotazioni disponibili su: http://www.visitrimini.com/esperienze/324003-fellini-experience

domenica 10, 24 marzo 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Ore 11.00 Info: http://www.teatrogalli.it

tutti i mercoledì, giovedì e venerdì

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il mercoledì: Visita guidata alla Rimini Romana

Alla scoperta dei monumenti della Rimini Romana in compagnia di storie, filastrocche e vecchie foto per capire, insieme, le origini della città

il giovedì: Viva Federico!

Visita guidata alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

il venerdì: Alla scoperta del Borgo

Visita guidata al Borgo San Giuliano.

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo.

Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 – 15 – 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Tutti i giorni

Grand Hotel, Parco Federico Fellini – Rimini Marina Centro

Colazione nello storico Grand Hotel Rimini

A cura di Visit Rimini

L’atmosfera unica e i saloni storici del Grand Hotel sono il luogo ideale per gustare una colazione da re negli sfarzosi saloni storici del Grand Hotel con proposte dolci e salate preparate ogni giorno dai Pastry Chef. L’esperienza comprende il percorso museale da svolgersi in completa autonomia attraverso 9 postazioni nei punti di maggiore interesse del Grand Hotel. Orario: dalle 7 alle 11 (ultimo ingresso ore 10). A pagamento.