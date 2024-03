Codacons su Trenitalia regole bagagli

(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

7 marzo 2024

TRENITALIA, CODACONS: BENE TAVOLO SU REGOLAMENTO. NUOVE MISURE AVREBBERO

DANNEGGIATO UTENTI

ECCO COME FUNZIONANO I BAGAGLI SUI TRENI ALL’ESTERO: GERMANIA E REGNO UNITO

I PAESI PIU’ PERMISSIVI

Il Codacons approva la decisione di Trenitalia di rinviare il nuovo

regolamento sui bagagli e di raccogliere i suggerimenti dei consumatori

prima di modificare le disposizioni in materia. Era stata proprio

l’associazione dei consumatori a realizzare uno studio che dimostrava come

all’estero le regole sui bagagli siano molto diversificate, e in alcuni casi

più permissive rispetto ai limiti che sarebbero dovuti entrare in vigore lo

scorso 1 marzo.

“Giusta la scelta di Trenitalia di confrontarsi con i consumatori prima di

introdurre regole così stringenti, alcune delle quali poco comprensibili –

afferma il presidente Carlo Rienzi – Il trasporto ferroviario non può essere

equiparato a quello aereo, e alcuni limiti adottati dalle compagnie aeree

low cost sono incompatibili col servizio offerto da Trenitalia. In

particolare l’obbligo di abbandonare i bagagli in eccesso alla prima

stazione disponibile appariva una misura abnorme ed eccessivamente punitiva

verso gli utenti”.

In Germania i bagagli dei passeggeri non vengono né pesati né misurati e

oltre al bagaglio a mano è consentito trasportare gratuitamente un altro

bagaglio più grande. Oltre a borse, trolley e valigie è possibile anche

portare a bordo carrozzine, passeggini, biciclette pieghevoli, monopattini

elettrici, biciclette. Nel Regno Unito è invece possibile portare a bordo

fino a 3 bagagli, senza costi aggiuntivi.

La situazione cambia in Spagna: sui treni Renfe è possibile portare a bordo

fino a 3 bagagli a mano, purché la somma dei tre non superi i 25 kg di peso

o i 290 cm di dimensione. Sui treni Avlo, invece, è possibile portare a

bordo un bagaglio a mano senza limite di peso e una valigia da cabina, e se

è necessario aggiungere un bagaglio è possibile farlo pagando un extra, che

varia da 10 a 30 euro. Sui treni Ouigo si sale con un bagaglio piccolo e un

bagaglio a mano per un peso massimo di 30 kg. In Francia, infine, sui treni

Tgv e Intercities è possibile portare fino a 2 bagagli a passeggero,

etichettati, più un bagaglio a mano etichettato. La prenotazione di un posto

per la bicicletta è obbligatoria e costa 10 euro.