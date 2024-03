(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Agricoltura, De Carlo (FdI): plauso a Lollobrigida, settore biologico al centro azione governo

“Un plauso all’iniziativa del Masaf e del ministro Lollobrigida per la crescita del settore biologico italiano. Il biologico è fondamentale per la sostenibilità ambientale e di come questa può viaggiare in parallelo con la produttività e la necessità di mantenere l’equilibrio sociale. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammontano a 10 milioni di euro. Si tratta di un’ottima iniziativa che pone al centro l’agricoltura di alta qualità e le nostre eccellenze. Questo progetto è, infatti, in linea con l’impegno preso fin dall’inizio dal ministro Lollobrigida con le produzioni enogastronomiche nazionali. La tutela e la salvaguardia del nostro patrimonio agricolo sono al centro dell’azione del governo Meloni, un settore volano per la nostra economia e per la promozione del made in Italy”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura di Palazzo Madama.

