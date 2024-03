(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 comunicato stampa | Bologna, 6 marzo 2024

SP 79 “Pian di Balestra”, chiusa per lavori di messa in sicurezza

Lungo la strada provinciale SP79 “Pian di Balestra”, nel territorio di San Benedetto Val di Sambro, per lavori di messa in sicurezza a seguito di un movimento franoso, chiusura totale al transito dal km 8+350 al km 10+900 da oggi, mercoledì 6 marzo, fino al ripristino in sicurezza della viabilità.

Il traffico in entrambi i sensi di marcia sarà deviato su viabilità alternativa mediante segnaletica sul posto

[ https://www.cittametropolitana.bo.it/viabilita/Home_Page/001/San_Benedetto_Val_di_Sambro_chiusura_al_transito_della_SP_79_u201CPian_di_Balestra_u201D_DAL_06_03_2024 | Leggi l’ordinanza e consulta la mappa ]

