+++rpt+++ ABRUZZO, FOTI(FDI): SU SANITÀ OTTIMO LAVORO DI MARSILIO

ABRUZZO, FOTI(FDI): SU SANITÀ OTTIMO LAVORO DI MARSILIO

“Sulla sanità in Abruzzo con la giunta Marsilio sono stati raggiunti numeri

importanti: 6500 persone assunte negli ultimi quattro anni rispetto alla

forza organica precedente; 338 milioni per gli ospedali di Lanciano, Vasto

e Avezzano; impegnati 31 milioni di euro per nuove strutture sanitarie e 75

milioni di euro per abbattere le liste d’attesa, che sono un problema in

tutte le regioni, e che in Abruzzo sono state abbattute del 97%. Direi che

quello dell’amico e governatore Marsilio è stato un ottimo lavoro”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera,

ospite della trasmissione “Prima di domani”.

Roma, 6 marzo 2024

