(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 MO. Il diario di Bonelli: Situazione sanitaria disastrosa. Al Cairo un

bimbo Palestinese con 14 pallottole nello stomaco

“Oggi, dopo il ritorno dal valico di Rafah al Cairo, ho avuto l’onore di

incontrare rappresentanti della Mezzaluna Rossa Palestinese presso

l’ospedale italiano e di ascoltare le storie toccanti di Suor Pina, che ci

ha guidati attraverso la realtà vissuta dalle persone palestinesi ospitate

nell’ospedale. A Gaza, il sistema sanitario è collassato, più di 120

ambulanze sono state distrutte e, su 36 ospedali, 24 sono stati obiettivi

militari e oggi ne funzionano solo 12. I medici operano senza anestesia

mentre i farmaci vengono bloccati nel valico di Rafah da Israele. Il 70-80%

delle aree residenziali è stato distrutto”.

Così il deputato Angelo Bonelli al ritorno da Rafah e proseguendo la sua

permanenza in Egitto dove si trova fino ad oggi con la delegazione dei

parlamentari di Avs, Pd, M5S, associazioni pacifiste e Ong, che ha

proseguito:

“Ribadisco la richiesta di un cessate il fuoco immediato, che renderà

necessario pianificare la costruzione di servizi sanitari minimi, ma è

anche indispensabile aprire i valichi per gli aiuti umanitari perché

l’arrivo di aiuti tramite airdropping risulta totalmente inefficiente. Suor

Pina che opera nell’ospedale italiano al Cairo ci ha illustrato la

situazione all’interno della struttura sanitaria, dove sono stati ospitati

numerosi palestinesi, tra cui 15 bambini. Un bambino di 11 anni ha 14

pallottole nello stomaco. Ahmed, un bimbo di 3 anni, ha chiesto alla madre

dove fosse la sua gamba dopo essersi svegliato dall’operazione di

amputazione: un simbolo della tragica realtà di molte vittime di questo

conflitto. È chiaro che, prima di poter parlare di ricostruzione, bisognerà

ricostruire le vite di più di 2 milioni di persone e restituire loro una

forma di normalità. Un cessate il fuoco immediato e l’accesso agli aiuti

umanitari rimangono richieste fondamentali: il Mondo non può rimanere

indifferente rispetto a quello che avviene a Gaza,” conclude Bonelli.

