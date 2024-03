(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 *Comunicato Stampa*

*MIRANDOLA RIBADISCE IL PROPRIO “NO” AL CIBO SINTETICO*

* Il Sindaco Alberto Greco in visita fra i banchi del Mercato Contadino*

Il Sindaco di Mirandola *Alberto Greco* ha fatto visita questa mattina –

Mercoledì 6 Marzo – agli ambulanti del *Mercato Contadino* di Piazza

Costituente. Un saluto, una stretta di mano e un ringraziamento sentito

a tutti quegli imprenditori agricoli che hanno pensato a Mirandola quale

luogo per vendere i loro prodotti al dettaglio, dando la possibilità

alla nostra comunità di assaporare solo il meglio della qualità senza

ulteriori passaggi.

*Mirandola*rinnova il proprio “*NO*” al cibo sintetico, promuovendo – di

contro – un modello di vita sano ed equilibrato, contraddistinto dal

consumo dei prodotti ortofrutticoli locali: /dalla terra alla tavola/.

Ultimo arrivo fra gli ambulanti del primo mercoledì del mese è stato

*Mario Malavolta* della vicina Sermide Felonica. Una storia di passione

per la tradizione, che lo ha portato a intraprendere l’avventura di

tramandare una ricetta della nonna: al */Tiròt di Felonica/*. Storie

bellissime che aspettano i mirandolesi, ogni primo mercoledì del mese,

in Piazza Costituente.

“/La mia Amministrazione continuerà a sostenere come alle false

innovazioni – nella fattispecie i cibi sintetici – vada preferita, al

fine di preservare la salute dei consumatori mirandolesi, il cibo vero

coltivato dai nostri agricoltori. Rimango fermamente scettico –

/*rincara la dose il Sindaco Alberto Greco*/– rispetto alla tendenza al

monopolio che si sta sviluppando nel campo dell’offerta Cibo: uno

scenario che andrebbe ad alimentare la progressiva rottura del legame

che unisce cibo e natura. L’Amministrazione rimane ferma ed inamovibile

sul tema del cibo naturale e a Km zero: l’unico capace di unire gusto,

tutela della salute, identità e tradizioni dei singoli territori, nel

pieno rispetto della biodiversità/.

Mangiare sano è vita!”