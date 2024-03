(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 (MILANO) LEGA OFFENDE TRANS: MARRAZZO (PARTITO GAY) SALA APPROVI LA

DELIBERA CHE SANZIONE GLI OMOFOBI

” “Transessuali che sputavano sangue infetto ai poliziottiâ

Inaccettabili le frasi di Samuele Piscina, consigliere della Lega del

comune di Milano con affianco Silvia Sardone Eurodepuata della Lega, ci

sconvolge che tale individuo possa far parte di un consiglio comunale

senza ripercussioni, e che la Presidente del Consiglio Silvia Buscemi

non ha fermato le sue frasi discriminatorie. Anni di lotte per

combattere lo stigma delle persone Trans che solo per questo sono

automaticamente âmalateâ, per poi ritrovarci parole come queste.

Ricordiamo che Partito Gay LGBT+ ha proposto una delibera che multa

fino a 500 euro gli atti di omobitransfobia come questo, già approvata

da molti sindaci di Italia, ma non da Beppe Sala, a cui più volte lo

abbiamo chiesto. Il Consiglio Comunale di Milano dia una risposta ed

approvi la delibera che sanzione chi discrimina le persone LGBT+.” lo