(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 Imballaggi, Petrucci (FdI): Il governo difende la filiera italiana del riciclo

“Sulla proposta di un nuovo regolamento europeo per gli imballaggi il governo italiano continua a combattere una battaglia essenziale per il futuro del nostro sistema economico. L’Italia è leader in tema di riciclo, ha già raggiunto gli obiettivi europei per il 2025 ed evidenziato performance di gran lunga superiori agli altri membri dell’Unione: quello che è un fiore all’occhiello della nostra filiera non può e non deve trasformarsi in un boomerang. Ecco perché, come affermato anche dal ministro Pichetto Fratin, stiamo andando avanti con l’obiettivo di difendere i grandi risultati ottenuti in questi anni dalle nostre aziende. Negli ultimi mesi è stato fatto molto per inserire elementi di equilibrio tra il sistema del riuso e quello del riciclo all’interno del regolamento, prevedendo alternative concrete per chi, come l’Italia, ha saputo lavorare tanto e bene proprio in tema di riciclo. C’è tuttavia ancora molto da fare e il governo, insieme agli europarlamentari che sin dal primo momento hanno dato il loro contributo, continuerà a portare avanti queste istanze sino all’ultimo momento disponibile”.

È quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Ambiente di Palazzo Madama.

