(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 6 marzo 2024

comunicato stampa

Inaugurato il nuovo ponte ciclo pedonale sul Deviatore Ausa che collega la Grotta Rossa con la zona a mare

Realizzato in affiancamento all’esistente ponte carrabile lungo la Strada Consolare 72, Rimini – San Marino, è stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo ponte ciclo pedonale sul deviatore Ausa, realizzato per garantire una continuità con il percorso ciclo pedonale esistente che era interrotto proprio in corrispondenza del Deviatore Ausa. Alla presenza del Sindaco Jamil Sadegholvaad, dell’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e dell’assessora alla mobilità Roberta Frisoni, il ponte è stato inaugurato e consegnato ai tanti cittadini del quartiere che da tempo attendevano una struttura di collegamento tra la Grotta Rossa e la zona a mare del torrente Ausa. L’opera infatti era molto attesa dai residenti della zona e da chi vi transita abitualmente, in quanto segna un passo significativo per il miglioramento della mobilità dell’area in chiave sostenibile e di accessibilità.