(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 Inchiesta Perugia; Ronzulli (FI): no difese corporative per giustificare atti gravissimi

“Siamo e restiamo garantisti, a favore dell’autonomia e indipendenza della magistratura e tenaci difensori della libertà di stampa. Ma siamo anche contro ogni genere di difesa corporativa, che sia da parte dei magistrati o dei giornalisti, per giustificare atti gravissimi. Quanto sta emergendo dall’inchiesta sull’attività di dossieraggio illecito nei confronti di esponenti politici, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, è francamente inquietante e su questo è assolutamente doveroso fare piena luce e accertare eventuali responsabilità. Ma deve essere chiaro a tutti che in questa vicenda siamo ben oltre l’esercizio del potere di indagine e della libertà di stampa. Nessuno vuole colpevolizzare tutti i magistrati e tutti i giornalisti. Attenzione, però, perché per le colpe di pochi rischiano di rimetterci tutti. Dovrebbe quindi essere interesse dei rispettivi ordini pretendere che sia fatta chiarezza sul comportamento dei loro iscritti, perché sarebbe inaccettabile l’eventuale abuso del proprio ruolo per infangare l’onorabilità di intere professionalità”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.