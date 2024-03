Domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 11, la cerimonia celebrativa della Giornata dei Giusti dell’Umanità al Parco XXV Aprile

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 5 marzo 2024

Comunicato stampa

Giornata dei Giusti dell’Umanità: domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 11, la cerimonia celebrativa al Parco XXV Aprile insieme ai parenti e familiari delle vittime

Si svolgerà domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 11, la cerimonia commemorativa con deposizione della corona di fiori al monumento riminese dedicato ai Giusti, il “Giardino dei Giusti”, nel Parco XXV Aprile, zona attrezzata lato Ponte Tiberio. Un momento molto sentito, aperto a tutta la cittadinanza, che vedrà la partecipazione dei familiari e parenti delle vittime nonché una rappresentanza di studenti e l’assessora del comune di Rimini Francesca Mattei per una mattina dedicata alla celebrazione della Giornata dei Giusti dell’umanità, una ricorrenza istituita nel 2017 allo scopo di “mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani”.

L’iniziativa rientra nel cartellone delle attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini e proseguirà con un altro appuntamento al Teatro degli Atti (dalle ore 9 alle ore 11) dedicato alle scuole di I grado. L’evento, intitolato “Campioni nello sport e nella vita”, sarà l’occasione per riflettere insieme al rugbista Maxime Mbanda, già insignito dal Presidente Sergio Mattarella dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica, e al campione riminese di motociclismo Marco Bezzecchi sui valori dello sport, dell’altruismo e della comprensione reciproca quali veicoli per un tessuto sociale più coeso e solidale. A prendere parte all’incontro, anche la vice sindaca del comune Chiara Bellini, l’assessora Francesca Mattei, l’assessore Moreno Maresi e la responsabile delle Attività di Educazione alla Memoria Laura Fontana. Coordina Daniele Susini.