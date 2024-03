Corte Ue: Le norme tecniche armonizzate europee sulla sicurezza dei giocattoli devono essere accessibili ai cittadini dell’Unione (Sent C-588/21 P)

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 Le norme tecniche armonizzate europee sulla sicurezza dei giocattoli devono essere accessibili ai cittadini dell’Unione

La Corte annulla la decisione della Commissione che aveva negato l’accesso a tali norme, nonché la sentenza del Tribunale che aveva confermato tale diniego

Sentenza della Corte nella causa C-588/21 P | Public.Resource.Org e Right to Know / Commissione e a.

