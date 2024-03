COMUNICATO STAMPA – IL MINISTRO ZANGRILLO INCONTRA I NEOASSUNTI DEL COMUNE DI CAIVANO

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 IL MINISTRO ZANGRILLO INCONTRA I NEOASSUNTI DEL COMUNE DI CAIVANO

Nelle scuole oggi le elezioni dei rappresentanti del Consiglio delle bambine e dei bambini

Si è svolto oggi a Palazzo Vidoni, sede romana del Dipartimento della funzione pubblica (Dfp), un incontro tra il Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, e i nuovi funzionari del Comune di Caivano assunti nell’ambito del piano di interventi per il rilancio della comunità territoriale e il rafforzamento della capacità amministrativa dell’ente comunale commissariato. L’intervento – condiviso tra la Funzione pubblica, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, il Commissario di Governo per il risanamento e la riqualificazione, Fabio Ciciliano, e la Commissione straordinaria guidata da Filippo Dispenza – ha infatti previsto, tra le sue linee d’azione, il reclutamento di 16 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, tra cui sei educatori scolastici e altrettanti assistenti sociali, due istruttori direttivi tecnici, un istruttore direttivo tecnico ambientale e un istruttore direttivo informatico. La procedura, indetta dalla Commissione RIPAM e avviata con la pubblicazione del bando sul Portale inPA il 16 novembre scorso, ha visto già il 18 gennaio la pubblicazione delle graduatorie per i diversi profili.

“Oggi è un giorno di gioia e di verifica della nostra responsabilità”, ha detto il Ministro Zangrillo rivolgendo i suoi auguri di buon lavoro ai neoassunti: “L’inserimento di nuove risorse rappresenta un messaggio di fiducia verso il futuro e, allo stesso tempo, la testimonianza del rispetto degli impegni presi per il celere recupero di una comunità ferita e per troppo tempo dimenticata dallo Stato, diventata terreno di conquista per la criminalità organizzata. La capacità di donare forze nuove e nuovo vigore all’Amministrazione comunale significa renderla capace di tornare ad essere un riferimento per il tessuto produttivo e per la popolazione locale che vive in modo onesto e laborioso questi luoghi, a cui dobbiamo dare risposte tangibili. Si tratta di un impegno complesso, che ci coinvolge in una sfida comune e assolutamente necessaria. La rinascita di questo territorio – ha aggiunto il Ministro – passa da un approccio culturale corretto, una via che stiamo percorrendo anche con il coinvolgimento diretto delle Scuole”.

L’incontro con i nuovi funzionari si è svolto in concomitanza con le elezioni, con circa 800 piccoli votanti, dei 24 rappresentanti – 12 bambine e 12 bambini – del Consiglio delle bambine e dei bambini di Caivano, che si insedierà il 20 marzo in occasione della Giornata internazionale della felicità. Tra gli interventi del piano realizzato dalla Funzione pubblica, questa iniziativa punta a coinvolgere gli alunni delle classi quarte e quinte delle quattro Scuole primarie del comune nei processi decisionali sulle questioni relative alla vita dei minori, facendo esperienza diretta di cittadinanza attiva e di partecipazione.

All’incontro con i neoassunti, oggi, erano presenti rappresentanti del Dipartimento della Funzione pubblica, di Formez PA, della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

Nel corso della giornata i nuovi funzionari del Comune di Caivano hanno visitato Palazzo Vidoni e hanno assistito alla presentazione di Syllabus, la piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. È prevista per il 15 marzo, intanto, una nuova riunione del Tavolo permanente per il rilancio economico del Comune di Caivano, dopo il suo insediamento avvenuto il 13 febbraio scorso.