(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 Campania, Matera (FdI): De Luca deve chiarire ipotesi danno erariale

“È notizia di oggi che anche il presidente della Campania De Luca andrà a giudizio dinanzi alla Corte dei Conti per la carta vaccini emessa dalla Regione durante la pandemia. Un’altra scelta quantomeno opinabile di gestione di cui adesso dovrà rendere conto ai magistrati contabili. Invece di accusare Fitto con denunce senza fondamento, De Luca si preoccupasse dei suoi procedimenti contabili. Sono sicuro – prosegue il senatore di Fratelli d’Italia – che presto la Corte dei Conti dovrà verificare se i soldi spesi per l’ultima campagna contro il governo a carico della Regione Campania siano forieri di danno erariale. Non si possono utilizzare i soldi dei cittadini per fare campagna elettorale contro il governo, con manifesti riportanti notizie false e dati tendenziosi”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera.

