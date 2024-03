(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Terzo settore, Bonafoni (Pd): Cordoglio per scomparsa di Claudia Fiaschi

“Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente nazionale di Confcooperative.

Con lei, perdiamo uno sguardo appassionato, competente e lungimirante sul Terzo Settore in generale e sulla cooperazione in particolare, ma anche sulle sfide dell’educazione, tema che l’ha sempre vista in prima linea.

Claudia Fiaschi è stata cooperatrice sociale sin da giovanissima. Mi unisco al dolore dei familiari e di Confcooperative, ma anche di tutti coloro che in questi anni l’hanno conosciuta e che con lei hanno lavorato, dal Consorzio Co&So che guidava da alcuni anni, al Forum del Terzo Settore, di cui era stata anche portavoce”.

Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico e responsabile Associazionismo e Terzo Settore.

Roma, 4 marzo 2024