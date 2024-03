(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Strage Erba: dalla Chiesa, è caso mediatico pesante da accettare

Sulla strage di Erba, da subito l’opinione pubblica si è divisa tra innocentisti e colpevolisti. C’è anche forse una scarsa fiducia nella giustizia? Io non ho letto gli atti, quindi non me la sento di dire qualcosa di definitivo sulla coppia. Certo che e’ incredibile che gia’ dalle 4 del mattino tante persone fossero in coda per entrare al tribunale, ci fossero 40-45 pass, tre aule per i giornalisti. E’ come una trasmissione. Lo share si alza se si parla di loro, un giornale vende più copie se c’è un articolo su Olindo e Rosa, si scrivono libri. E’ un caso mediatico francamente pesante anche da accettare, soprattutto se si pensa a tutto quello che c’è dietro. Dolore e orrore. Ma non capisco i tanti dubbi, anche se il dubbio, in qualunque caso, è’ sacro. Olindo e Rosa hanno confessato. Sono stati ascoltati da 21 giudici, ci sono prove di ferro. Perche’ avrebbero dovuto confessare se non fossero stati loro?”.

Così Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Zona Bianca.

