(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Nucleare. Bonelli (AVS): Governo mette mani in tasca a italiani, garantendo

iperprofitti a lobby energetiche

“Partecipando alla riunione dei Paesi dell’alleanza nucleare che si è

tenuta oggi a Bruxelles e avallandone le decisioni, il governo ha deciso di

mettere le mani nelle tasche degli italiani puntando sul nucleare,

un’energia costosissima. Meloni non punta sulle rinnovabili perché sole e

vento sono fonti gratuite, mentre si preferisce continuare con un modello

energetico che garantisce iperprofitti alle lobby energetiche del fossile e

del nucleare. La follia del nucleare, in Italia, non porterà più sicurezza

ma maggiore insicurezza. Così si ammazzano le politiche sul clima,

sottraendo risorse alle vere priorità per il Paese, che sono rinnovabili e

risparmio energetico”.

Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

