(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

INCHIESTA PERUGIA, FOTI (FDI): SILENZIO ASSORDANTE DALLA SINISTRA

“Gran parte delle persone scrutate appartengono al centrodestra. E

l’attività è stata serrata prima delle elezioni e prima della costituzione

del governo. Su questa vicenda assai preoccupante c’è stato un silenzio

assordante da sinistra. Mi chiedo: cosa avrebbero detto se queste attività

avessero visto coinvolte persone appartenenti in prevalenza alla sinistra?

Mi pare che l’obiettivo fosse quello di spiare la vita di personalità del

mondo politico e non solo. L’intento evidente è quello di utilizzare tali

informazioni in modo opaco”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in una

intervista al Corriere della Sera.

Roma, 4 marzo 2024

*———————————–*

*Jessica Saccone*

*Ufficio stampa Fratelli d’Italia*

*Gruppo Camera dei deputati*