Comunicato stampa: Verde Pubblico: da marzo al via il nuovo affidamento per la manutenzione giochi bimbi e strutture sportive nei parchi cittadini. Investimento di 1 milione 500 mila euro

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Verde Pubblico: da marzo al via il nuovo affidamento per la manutenzione giochi bimbi e strutture sportive nei parchi cittadini

Gli investimenti di questo incarico ammontano ad 1 milione 500 mila euro

Parma, 4 marzo 2024. Nell’ambito della strategia adottata dal Comune di Parma per la valorizzazione del Verde Pubblico, che prevede l’affidamento degli incarichi di manutenzione in cinque lotti distinti, ne è previsto uno dedicato all’ispezione, riqualificazione e manutenzione dei giochi per i bambini e delle strutture sportive dei parchi pubblici.

L’affidamento di questo lotto si è concluso in questi giorni, con un accordo che riguarda il triennio 2024/2026 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, per un investimento complessivo di circa 1 milione e 500 mila euro. Nel perimetro dell’accordo anche la fornitura e la posa di nuove attrezzature ludico-sportive.

I lavori di riqualificazione, monitoraggio e controllo della sicurezza e posa delle nuove strutture, che saranno affidati a un unico operatore, riguarderanno le 133 aree attrezzate presenti nei parchi pubblici cittadini e nelle aree verdi, che comprendono spazi giochi, adibiti con giochi bimbi adatti a diverse fasce d’età (come altalene, combinati, etc.); spazi fitness, con attrezzature fitness all’aperto (parallele, spalliera, calisthenics, etc.); spazi sport, come campetti da basket, da calcio, da pallavolo, etc.

Un totale di 700 attrezzature di diversa tipologia che verranno riqualificate, rinnovate e monitorate dal punto di vista della sicurezza e dell’efficienza, attraverso interventi ordinari e straordinari ai quali si aggiungeranno le pose di nuovi giochi per i bambini e nuove dotazioni per tutti i cittadini amanti della pratica sportiva all’aria aperta.