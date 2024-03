(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 RAI3/AGORÀ WEEKEND/MAIORINO (M5S): “A GAZA SITUAZIONE GRAVISSIMA, È IN

CORSO UN GENOCIDIO”

“Voglio ricordare che il governo italiano non ha ancora espresso parole di

condanna rispetto al massacro dei civili in corso in Medio Oriente sotto

gli occhi di tutti. Il governo italiano si è astenuto su tutte le

risoluzioni e in tutte le sedi dove veniva chiesto il cessate il fuoco. La

situazione è gravissima. Io rimango basita dal fatto che ci si debba

accapigliare per una parola: genocidio. Mi sembra evidente quello che sta

accadendo. Si, sta accadendo un genocidio”. Sono state queste le parole

della senatrice Alessandra Maiorino (M5S) nel corso di Agorà Weekend,

trasmissione di Rai 3 condotta da Sara Mariani.

“Parliamo di una popolazione in trappola – ha continuato la parlamentare

sul conflitto israelo-palestinese – spinta sempre più avanti, che non ha

alcun tipo di riparo. È qualcosa di inaccettabile e non si vede una fine.

Quando si fermeranno? Il governo Netanyahu ha detto che c’erano dei

terroristi da combattere, ma non c’è un limite che si possa distinguere.

Oltre 30.000 vittime, si è perso il conto. È un’infinità, un numero

agghiacciante. È giusto tutto questo per combattere il terrorismo?”.

Infine, l’onorevole Maiorino si è espressa sulla volontà della comunità

internazionale: “Bene che si sia formato un fronte comune. Continuo a

denunciare la posizione del governo italiano. Oggi si fa dirigere dagli

umori aldilà dell’Atlantico”.

