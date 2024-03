(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 PERIFERIE: BATTILOCCHIO (FI), “LAVORO COMMISSIONE PER PROPOSTE CONCRETE E DURATURE”

“Stiamo conducendo un lavoro significativo su tre fronti principali. Per iniziare, stiamo svolgendo un’approfondita analisi delle periferie, coinvolgendo una serie di audizioni con ministri competenti. Questa settimana abbiamo avuto l’opportunità di interlocuire con il Ministro Calderone, preceduto da Piantedosi, Zangrillo, Bernini e Abodi. Il nostro obiettivo primario è comprendere nel dettaglio la situazione attuale. In secondo luogo, stiamo elaborando proposte concrete, essendo ancora nelle prime fasi della legislatura, con l’intento di portare avanti azioni tangibili durante questo mandato. Infine, ma altrettanto importante, ci stiamo impegnando attivamente sul territorio. Questo governo ha posto una forte enfasi sul tema delle periferie, che ora è al centro dell’agenda politica nazionale. Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi del decreto riguardante Caivano perché vogliamo valutare se il modello d’intervento che prevede risorse specifiche, una governance dedicata e una pianificazione dettagliata, possa essere replicato altrove. È un impegno di enorme importanza sul territorio, tuttavia, la richiesta principale che riceviamo dai cittadini, dalle associazioni, dalle parrocchie e dalle forze dell’ordine, è quella di mantenere questa attenzione nel tempo. È compito della nostra commissione mantenere acceso questo faro. Continueremo questo lavoro in stretta collaborazione con i territori, poiché il compito della politica è quello di alimentare le speranze e mantenere viva questa luce e Il PNRR rappresenta un’opportunità unica che dobbiamo sfruttare appieno. Non si tratta solo di creare o migliorare infrastrutture, ma di renderle vive e sostenibili.” Così a Rainews, Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Periferie.

